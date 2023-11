Divulgação: governo do Acre - 12/08/2022 Governador do Acre, Gladson Cameli (PP)

A Procuradoria-Geral da República (PGR) formalizou uma denúncia contra o governador do Acre, Gladson de Lima Cameli (PP) , e outras doze pessoas, incluindo sua esposa, dois irmãos, servidores públicos, empresários e supostos "laranjas". Além disso, a Procuradoria pediu o afastamento de Cameli até a conclusão da instrução criminal.

Cameli foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude a licitação. Somadas, as penas podem ultrapassar 40 anos de reclusão.

Quem é?

Gladson Cameli nasceu em 29 de maio de 1978 em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Membro do Partido Progressistas (PP), ele começou sua trajetória política como deputado estadual, sendo eleito para esse cargo por três mandatos consecutivos no estado do Acre, entre 1999 e 2011.

Na primeira eleição, recebeu 18.886 votos. Em 2010, foi eleito pela segunda vez deputado federal com 32.623 votos. No segundo mandato, ganhou destaque ao coordenar a Comissão da Amazônia

Posteriormente, ele se tornou senador pelo mesmo estado, exercendo o cargo entre 2011 e 2019, até ser eleito governador do Acre em 2018.

No Senado, ocupou várias comissões: Comissão de Serviços de Infraestrutura, Comissão Senado do Futuro, Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, Comissão de Educação, Cultura e Esporte, entre outras.

Filho de Eládio Messias Cameli e Maria Lindomar de Lima Cameli, Gladson de Lima Cameli foi casado com a advogada Ana Paula Correia da Silva Cameli e é pai de Guilherme Correia Cameli.

O governador é formado em engenharia civil desde 2001. Ele é sobrinho do ex-governador do estado Orleir Cameli.

Foi filiado ao PFL durante (2000-2003) e ao PPS durante (2003-2005). É filiado ao Progressistas desde 2005 permanecendo até os dias atuais.