Fernando Frazão/Agência Brasil Metrô em São Paulo sofre paralisação nesta terça (28)





Uma decisão judicial que exigia o funcionamento mínimo dos serviços de transporte público em São Paulo foi desrespeitada pelo Sindicato dos Metroviários, intensificando a crise no setor público paulista, segundo o TRT (Tribunal Regional do Trabalho).

A determinação estabelecia um contingente mínimo de 80% nos horários de pico e 60% nos demais horários, o que não foi cumprido.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também opera com menos de 60% do contingente exigido pela decisão judicial, enquanto a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) apresentou adesão inferior a 5% à greve, mesmo tendo como motivo a resistência à desestatização da empresa.

Como consequência do não cumprimento da decisão judicial, o Sindicato dos Metroviários está sujeito a uma multa diária de R$ 700 mil.

A greve, que unificou trabalhadores do Metrô, CPTM, Sabesp e contou com a adesão do Sindicato dos Professores, está programada para encerrar à meia-noite desta quarta (29).

O motivo central da paralisação é o repúdio ao plano de terceirização e privatização das estatais, incluindo Metrô, CPTM e Sabesp.

Em frente à Assembleia Legislativa, um ato discute o Projeto de Lei que propõe a privatização da Sabesp, evidenciando o embate entre trabalhadores e o poder público em relação às mudanças estruturais no setor.

Esta é a terceira greve desde outubro, sendo uma resposta dos sindicatos à tentativa do governo de avançar com a terceirização e privatização das empresas públicas.





A adesão de profissionais da educação e funcionários da Fundação Casa à greve reforça a insatisfação generalizada com as políticas propostas.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), por sua vez, afirmou que as greves no setor de transportes não vão impedir o plano de privatizações em São Paulo. Ele destacou a importância dessas privatizações para atrair investimentos para o estado.