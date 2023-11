Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Guerra deixou destruição na Faixa de Gaza

Israel libertou nesta sexta-feira (24) 39 palestinos que estavam detidos em prisões israelenses , seguindo o combinado no acordo com o Hamas. O grupo é composto por mulheres e menores de 18 anos.



A libertação foi confirmada por Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, país que intermediou as negociações entre Hamas e Israel.

Mais cedo, o Hamas tinha libertado 13 israelenses e 12 tailandeses. Além da troca de reféns por prisioneiros, o acordo também inclui um cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza, iniciado nesta sexta-feira.

Os reféns libertados pelo Hamas foram acolhidos pela Cruz Vermelha, que confirmou que eles estão bem. As pessoas estavam mantidas em cativeiro pelo Hamas desde o dia 7 de outubro, quando foram sequestradas nos ataques a Israel.