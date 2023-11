Reprodução: GloboNews Entrada de caminhões com mantimentos em Rafah

Um comboio de ajuda humanitária proveniente do Egito se encaminha neste momento ao norte da Faixa de Gaza, de acordo com a emissora pública israelense KAN .

Os caminhões transportam medicamentos e alimentos, e o comboio também inclui ambulâncias.

Até hoje, as ajudas humanitárias internacionais que entravam em Gaza através da fronteira com o Egito em Rafah permaneciam na chamada "zona de segurança" no sul do enclave.

No entanto, com o cessar-fogo de quatro dias em vigor desde hoje, Israel autorizou a viagem do comboio para o norte da Faixa.

O cessar-fogo temporário acordado na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas está em vigor desde as 7h (hora local, 12h em Brasília) desta sexta-feira (24). Conforme a negociação, haverá troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos durante quatro dias.

A libertação dos primeiros 50 reféns feitos pelo Hamas tem previsão de começar às 16h do horário local. O grupo é formado por 13 mulheres e crianças.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Avichay Adraee, disse que "a guerra ainda não acabou", afirmando que a "pausa humanitária é temporária", em vídeo publicado nas redes sociais.