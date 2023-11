Divulgação/ONU Trégua foi anunciada nessa terça-feira (21)

Os reféns que o Hamas deverá libertar pelo acordo atingido com Israel só devem começar a ser soltos na sexta-feira (24).

A informação foi dada pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , nesta quarta-feira (22).

Mais cedo, porém, a Casa Branca disse esperar que 50 reféns fossem libertados até a quinta (23).

Segundo Netanyahu, o acordo prevê que a Cruz Vermelha possa visitar os reféns do Hamas e fornecer medicamentos.

"Seja claro: a guerra continuará até a destruição do Hamas, garantindo a segurança de nossos cidadãos tanto no sul quanto no norte", garantiu o premiê após o acordo.

Segundo ele, que agradeceu a Joe Biden por sua ajuda decisiva, o entendimento é resultado tanto da pressão militar "incessante" sobre o Hamas quanto da diplomática, que "levaram às condições para o acordo".

"Foi uma negociação difícil, mas nem sempre, como fizemos no passado, é possível liberar reféns apenas com operações militares", afirmou.