Defesa Civil alerta para chuvas e ventos fortes na região de Araraquara

A Defesa Civil emitiu um alerta para fortes chuvas e rajadas de vento que podem variar de 40 km/h a 80 km/h em diversas regiões do Estado de São Paulo entre quinta-feira (23) e sábado (25).

Confira como as chuvas podem afetar as diferentes regiões:

Chuva severa

Entre 125 e 175 mm, deve atingir a região metropolitana da capital, assim como as regiões de Campinas e Sorocaba, além do litoral Norte.



Chuva forte

Entre 100 e 120 mm, está prevista para as regiões de São José dos Campos, Serra da Mantiqueira, Presidente Prudente e Marília, Baixada Santista, e também Itapeva, Bauru, Vale do Ribeira, São José do Rio Preto e Araçatuba.



Chuva moderada

Até 70 mm, é esperada para a região de Araraquara, além das regiões de Barretos, Franca e Ribeirão Preto.