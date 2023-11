Marcelo Camargo/Agência Brasil - 29/05/2023 Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chamou o presidente eleito da Argentina, Javier Milei , de “neonazista” na segunda-feira (20). O ultraliberal venceu as eleições presidenciais argentinas com 55,69% dos votos, contra 44,30% de Sergio Massa .

“A extrema-direita neonazista venceu na Argentina. Aos argentinos, dizemos: vocês escolheram, mas não vamos ficar calados, porque a chegada de um extremista de direita com um projeto colonial, absolutamente colonial, ajoelhado diante do imperialismo norte-americano, é uma ameaça tremenda”, afirmou Maduro.

Maduro ainda comparou Milei aos ditadores Rafael Videla, da Argentina, e Augusto Pinochet, do Chile. “[Eles] impuseram um modelo de Estado, negaram todos os direitos sociais e implementaram um Estado paramilitar repressivo”, disse o líder da Venezuela.

Já a líder da oposição na Venezuela, a ex-deputada María Corina Machado, parabenizou o argentino.

“Parabéns a todos os argentinos por um processo eleitoral exemplar e ao seu presidente eleito, Javier Milei”, escreveu em publicação no X.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desejou "boa sorte" ao novo governo argentino , mas não citou o nome de Milei.

"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica. Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu Lula nas redes sociais.