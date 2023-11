Reprodução/Youtube Javier Milei se reúne com Alberto Fernández

O presidente argentino Alberto Fernández se reúne nesta terça-feira (21) com o presidente eleito Javier Milei para dar início à transição de governo na Argentina. Milei toma posse oficialmente no dia 10 de dezembro.



Os dois estão reunidos nesta terça-feira na Quinta de Olivos, residência oficial do presidente argentino, depois de uma frustrada tentativa dos dois se reunirem nesta segunda-feira (20).

Contrariando especulações, o ministro da Economia e ex-candidato à presidência, Sergio Massa, continuará no cargo até o fim do mandato de Fernández. Massa montou uma mesa de transição com funcionários da pasta para coordenar o trabalho junto a equipes do partido de Milei, La Libertad Avanza.

Massa colocou à disposição de Fernández o secretário de Política Econômica, o chefe do Gabinete de Economia, o secretário do Tesouro e o chefe do Banco Central. Ainda nãos e sabe quais definições econômicas serão adotadas durante a transição do governo.



Nesta segunda-feira, a reunião entre Fernández e Milei para dar início à transição não aconteceu após um desentendimento. Segundo o jornal argentino Clarín, o principal motivo do impasse foi a localização do encontro: Fernández sugeriu a Quinta de Olivos, enquanto Milei queria "algo mais institucional" na Casa Rosada, com a presença de assessores de ambos os lados.