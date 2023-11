Reprodução/Twitter Adolescentes palestinos foram mortos pelo exército de Israel perto da Faixa de Gaza

Israel e o Hamas estão perto de um acordo para a libertação de reféns sequestrados pelo grupo fundamentalista islâmico nos atentados de 7 de outubro.

A informação foi divulgada neste domingo (19) pelo vice-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jon Finer, em entrevista à emissora americana CBS. "Estamos próximos de um acordo com o Hamas sobre os reféns. Ainda não fechamos, mas as diferenças diminuíram", afirmou.

Mais cedo, o jornal The Washington Post havia dito que o grupo palestino libertaria dezenas de mulheres e crianças em troca de cinco dias de trégua nos combates.

Segundo a reportagem, o crescente número de vítimas civis na Faixa de Gaza e o temor sobre o destino dos reféns aumentaram a pressão sobre o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, que é criticado por parentes de pessoas sequestradas pelo Hamas.

O governo do Catar, que faz a mediação entre as partes em conflito, disse que restam apenas obstáculos "menores" para a conclusão do acordo. "São desafios mais logísticos, de natureza prática", disse o premiê do país árabe, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Estima-se que mais de 200 israelenses ainda estejam sob poder do Hamas, incluindo dezenas de pessoas com dupla nacionalidade.