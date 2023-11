Reprodução: Flipar Taylor Swift se apresentará no Brasil em novembro com seis datas de shows da turnê "The Eras Tour". Os ingressos estão esgotados desde o fim de junho.





Como medida de prevenção a novas mortes causadas por calor excessivo durante espetáculos culturais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acaba de anunciar que “a partir de hoje por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos”.

A partir de hoje, por determinação da Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça, será permitida a entrada de garrafas de ÁGUA de uso pessoal, em material adequado, em espetáculos. E as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023





O ministro ressaltou ainda que “as empresas produtoras de espetáculos com alta exposição ao calor deverão disponibilizar água potável gratuita em ‘ilhas de hidratação’ de fácil acesso”, e que “a medida vale imediatamente”.





Tragédia em show de Taylor Swift



A decisão é uma resposta à trágica morte de Ana Benevides, estudante do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), no Mato Grosso, que teve duas paradas cardiorrespiratórias devido à falta de acesso à água sob um calor com sensação térmica de 60ºC , enquanto aguardava o show da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, Zona norte do Rio de Janeiro.

Além da morte de Ana Benevides, houve registro de cerca de mil fãs que desmaiaram durante o show devido ao calor extremo . Neste sábado (18), está prevista a realização de mais uma apresentação de Taylor Swift no Rio.

Orientei o Secretário Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Wadih Damous, a adotar as providências cabíveis - AINDA HOJE - quanto às denúncias de vedação ou ausência de disponibilidade de ÁGUA para os consumidores que foram ou irão a shows durante essa imensa onda de… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) November 18, 2023





A tragédia levou o governo a anunciar que a falta de água durante o espetáculo será investigada , além, é claro, de anunciar a mudança nas regras para realização de grandes espetáculos.

Para evitar novas mortes e desmaios, o ministro Flávio Dino anunciou ainda que a portaria com todos os detalhes das novas regras determinadas pela Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça estará disponível em no máximo uma hora - contando a partir das 11h56, horário em que ele fez a postagem em suas redes sociais.