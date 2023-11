Marwan Sawwaf/ Alef Multimedia/ Oxfam - 14/10/2023 Destruição na Faixa de Gaza

A Faixa de Gaza enfrenta um novo apagão nos serviços de telecomunicações em meio à guerra entre Israel e Hamas.



De acordo com o observatório NetBlocks, a interrupção começou na manhã desta quinta-feira (16). Nesta sexta-feira (17), relatos da imprensa local indicam que o bloqueio continua.

"Gaza está no meio de uma grande interrupção da internet, à medida que o suprimento de combustível e os backups de geradores se esgotam", afirma o NetBlocks.

As duas principais empresas provedoras de serviços de telecomunicações na região, Jawwal e Paltel, usaram as redes sociais para informar que "todos os serviços de telecomunicações na Faixa de Gaza foram encerrados, uma vez que todas as fontes de energia que sustentam a rede foram esgotadas, e a entrada de combustível não é permitida".

O escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários afirmou que o apagão "coloca em perigo a segurança dos civis e a prestação de assistência vital".



Desde o início da guerra, a Faixa de Gaza já vivenciou alguns cortes nos serviços de telecomunicações. O combustível, essencial para essa atividade, também falta em geradores de hospitais e sistemas de dessalinização de água, mas sua entrada não é permitida por Israel.