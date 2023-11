Reprodução / CNN Brasil - 09.10.2023 Destruição em Israel após ataques do Hamas

Israel revisou para baixo o número de mortos nos ataques do Hamas realizados no país no dia 7 de outubro . Inicialmente, Israel afirmava que 1,4 mil pessoas tinham sido mortas pelo grupo e, agora, a estimativa é de "cerca de 1,2 mil".



De acordo com comunicado Ministério das Relações Exteriores de Israel citado pela imprensa internacional, a estimativa foi reduzida porque corpos que ainda não tinham sido identificados provavelmente pertencem a combatentes do próprio Hamas.

"Havia muitos cadáveres que não tinham sido identificados e agora pensamos que pertencem a terroristas, e não a vítimas israelenses", disse à AFP o porta-voz da pasta, Lior Haiat.

O número foi atualizado na última quinta-feira (9), mais de um mês após os ataques, que deram início à guerra em curso. Depois do Hamas vitimar 1,2 mil israelenses, o país respondeu com ataques na Faixa de Gaza que já mataram mais de 11 mil pessoas.