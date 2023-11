Reprodução/Twitter @EmmanuelMacron Emmanuel Macron, presidente da França

O presidente da França, Emmanuel Macron , afirmou que "Israel deve parar de matar bebês e mulheres em Gaza". Segundo o mandatário, “não há justificativa” para bombardear civis e pediu um cessar-fogo.

“De fato, hoje civis são bombardeados. Esses bebês, essas senhoras, esses idosos são bombardeados e mortos. Portanto, não há razão para isso nem legitimidade. Por isso, instamos Israel a parar”, disse Macron em entrevista à BBC, divulgada na sexta-feira (10).

“Não há outra solução senão uma pausa humanitária, indo para um cessar-fogo, que nos permitirá proteger todos os civis que não têm ligação com terroristas”, completou.

O líder francês afirmou que reconhece o direito de defesa de Israel, que foi atacado pelo grupo extremista Hamas no dia 7 de outubro , mas “apela para [Israel] parar com este bombardeio". Macron também ressaltou que a França "condena claramente" as ações "terroristas" da organização radical palestina.

A França considera o Hamas um grupo terrorista, assim como os Estados Unidos e o Reino Unido. “Compartilhamos a dor [de Israel]. E compartilhamos sua vontade de se livrar do terrorismo. Sabemos o que o terrorismo significa na França”, declarou Macron, e destacou ser “extremamente importante” para as democracias “reconhecerem que todas as vidas são importantes”.

O conflito entre Israel e Hamas , que ocorre há mais de um mês, já deixou mais de 12.400 vítimas. Somente em Gaza, os mortos somam 11.078. Em Israel, são 1.200 vítimas, segundo a revisão das autoridades israelenses.

Com o avanço dos ataques terrestres feitos por Israel, o número de pessoas evacuando a parte norte de Gaza aumenta a cada dia. De acordo com estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU), 1,5 milhão de palestinos já deixaram suas casas desde o início da guerra, o que representa cerca de 70% da população do enclave.