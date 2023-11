Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Uma ambulância em Gaza transportando feridos de Gaza para o Hospital AL Shefa' em Gaza

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou na sexta-feira (10), ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, que uma criança morre a cada dez minutos em Gaza.

"A situação em Gaza é impossível de descrever. Os corredores dos hospitais estão lotados de pessoas, cirurgias sem anestesia, famílias em escolas superlotadas em busca desesperada de comida. Em média, uma criança é morta a cada 10 minutos em Gaza. Ninguém em nenhum lugar está seguro", disse o diretor.

Ele também pediu pelo "cessar-fogo e o respeito ao direito humanitário internacional", durante reunião na ONU.

Neste sábado (11), o porta-voz do Ministério da Saúde de Gaza, Ashraf Al-Qidra afirmou que as operações no hospital Al Shifa, o maior na região do conflito , foram suspensas pela escassez de combustível.

“Como resultado, um recém-nascido morreu dentro da incubadora, onde há 45 bebês”, declarou Al-Qidra.

Adhanom relatou na ONU que “o sistema de saúde está de joelhos”, acrescentando que mais da metade dos hospitais de Gaza não está funcionando e que o restante está acima da capacidade. Segundo o diretor da OMS, a superlotação das unidades de saúde aumenta os riscos de doenças diarreicas, respiratórias e infecções.

O conflito entre Israel e Hamas, que ocorre desde o dia 7 de outubro, já ceifou mais de 12.400 vidas. Somente em Gaza, os mortos somam 11.078. Em Israel, são 1.200 vítimas, segundo as autoridades israelenses.