Divulgação/Governo Federal Brasileiros em Gaza

O posto de Rafah, na fronteira do Egito com a Faixa de Gaza, foi fechado antes que os 34 brasileiros que tentam deixar o território pudessem passar a divisa e fugir do conflito. A previsão era de que os brasileiros deixariam o território nesta sexta-feira (10).

Os brasileiros e familiares entraram na 7ª lista de estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, e embarcariam em um avião presidencial, fornecido pela Força Aérea Brasileira (FAB). Eles se locomoveram até a fronteira, mas ela não foi aberta novamente. Apenas duas ambulâncias com feridos conseguiram cruzar a passagem nesta sexta.

"Apesar de terem sido levados até o posto de controle, eles não puderam passar porque o posto de controle não foi aberto", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. "A passagem é complexa, porque o posto de controle de Rafah fica aberta por apenas algumas horas por dia, e existe um entendimento que ambulâncias passam primeiro".

A previsão é que os brasileiros saiam amanhã, sábado (11), e sejam recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo (12), em Brasília. O grupo de 34 brasileiros é formado por pessoas que estavam nas cidades de Khan Younis e Rafah, palco de ostensivas militares no conflito entre Israel e Hamas.