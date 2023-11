Antonio Cruz/Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta terça-feira (7) que é “lamentável” o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) não conseguir aprovar uma resolução sobre o conflito Israel-Hamas.

Durante discurso no Palácio do Itamaraty em fórum realizado pelo governo com investidores, Vieira relatou que o período em que ocuparam a presidência do conselho coincidiu com os desdobramentos do conflito na Faixa de Gaza e que esta situação gerou uma “paralisação”.

"Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o conselho de segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato", afirmou.

O Conselho de Segurança da ONU tem liderança rotativa; no último mês, o colegiado estava sob comando do Brasil. Neste mês, a presidência está nas mãos da China. Apesar do Brasil ter proposto resoluções para o conflito, nenhuma foi aprovada, o que distancia ainda mais a possibilidade de um cessar-fogo.

Sobre a presidência do G20, o ministro pediu para que “contem com o empenho do Itamaraty para oferecer resposta a um mundo que necessita mais do que nunca de soluções coletivas".