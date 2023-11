European Union 2016 - European Parliament - 23.06.2016 Presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, disse nesta sexta-feira (10) que está pronto para assumir a responsabilidade sobre a Faixa de Gaza, enclave comandado pelo grupo fundamentalista Hamas. A declaração foi dada na véspera do aniversário de 19 anos da morte do líder palestino Yasser Arafat, antecessor de Abbas.

"Gaza é parte integrante do Estado da Palestina, e assumiremos todas as nossas responsabilidades no âmbito de uma solução política global para a Cisjordânia, a Faixa e Jerusalém Oriental", afirmou o chefe da ANP e líder do partido Fatah, rival do Hamas.

Por outro lado, Abbas ressaltou que a "ocupação israelense é plenamente responsável pelo que está acontecendo" na Faixa de Gaza, onde cerca de 11 mil palestinos — em sua maioria crianças e mulheres — já morreram em pouco mais de um mês de guerra.

"Soluções militares e de segurança não levarão paz a ninguém.

Não aceitaremos a reocupação de Gaza ou a tomada de parte de seu território", acrescentou.