NATO North Atlantic Treaty Organization - 12.10.2022 Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg

Os Estados Unidos e os países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) notificaram que suspenderão formalmente sua participação no Tratado das Forças Armadas Convencionais na Europa (CFE).

Instituído em 1990, no contexto do fim da Guerra Fria e um ano após a queda do Muro de Berlim, o acordo impunha limites ao acúmulo de recursos militares.

A informação foi divulgada pelo Wall Street Journal nesta terça-feira (7).

O movimento foi adotado após a saída formal da Rússia do mesmo acordo, e às reclamações ocidentais de longa data segundo as quais Moscou não estaria honrando os termos do tratado.

A suspensão começará a valer em 7 de dezembro.

"A retirada da Rússia é a última de uma série de ações que minam sistematicamente a segurança euroatlântica", disse, em nota, o órgão de governo da Otan, o Conselho do Atlântico Norte (NAC).

A suspensão da participação histórica, mantida mesmo após o fim do Pacto de Varsóvia e da União Soviética, dará aos Estados Unidos mais flexibilidade no envio de forças para os flancos norte e sul da Otan, incluindo a Romênia e a Bulgária, perto da Ucrânia.

A medida também permitirá que os aliados ocidentais da Ucrânia evitem compartilhar informações sobre o envio das suas forças com nações próximas da Rússia.

"A saída da Rússia é insustentável e requer uma forte resposta por parte da aliança. Não tomar nenhuma medida mandaria a mensagem errada", disse um dirigente do Departamento de Estado americano.