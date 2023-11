Reprodução: Flipar A guerra foi iniciada em 7 de outubro, quando o Hamas invadiu Israel por terra, água e ar promovendo matança e fazendo reféns.

O Exército de Israel afirmou nesta segunda-feira (6) que atingiu 450 alvos do grupo armado palestino Hamas , entre combatentes, complexos militares, postos de observação, postos de lançamento de mísseis antitanque e túneis.

O exército alegou ter descoberto uma entrada nos túneis do Hamas acoplados ao Hospital Sheikh Hamad, em Gaza. Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz militar Daniel Hagari também exibiu um vídeo que, segundo ele, mostrava combatentes do Hamas atirando em soldados israelenses de dentro do hospital. Não foi possível verificar as afirmações de Hagari.

Israel tem visado escolas, hospitais e ambulâncias com base nas suas alegações de que o Hamas está usando estas instalações e infraestruturas civis como escudos para as suas operações subterrâneas.

O Hamas negou repetidamente as alegações, acusando o exército israelita de espalhar mentiras e de ter como alvo civis.

Desde 7 de outubro, quando o Hamas deu início ao conflito, os ataques aéreos israelitas têm repetidamente visado hospitais, instalações geridas pela ONU, campos de refugiados, escolas, mesquitas e igrejas, resultando na morte de civis, segundo as autoridades de saúde locais.

Até o momento o número de mortos na Faixa de Gaza é superior a 9.800, enquanto em Israel é de 1.405.

Cessar-fogo

Os chefes de 18 organizações da ONU e de outras organizações humanitárias emitiram uma rara declaração conjunta apelando a um “cessar-fogo humanitário imediato” em Israel e na Palestina.

“Basta”, diz o comunicado. “Isso deve parar agora.”

A carta foi assinada pelos chefes das 18 organizações, conhecidas como Comitê Permanente Interinstitucional (Inter-Agency Standing Committee).

"Toda uma população está sitiada e sob ataque, sem acesso aos bens essenciais para a sobrevivência, bombardeada nas suas casas, abrigos, hospitais e locais de culto. Isso é inaceitável. Mais de 100 ataques contra os cuidados de saúde foram relatados", continua o texto.

Quem assina o texto: