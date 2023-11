Agência Brasil Acusados serão ouvidos pela primeira vez após 8 anos da tragédia.

A Justiça Federal começa, nesta segunda-feira (6), a ouvir os réus envolvidos no desastre de Mariana. A tragédia aconteceu em 5 de novembro de 2015, com o rompimento da barragem da Samarco que deixou 19 vítimas. Depois de 8 anos, esta é a primeira vez que os denunciados serão ouvidos pelo Judiciário.

O processo criminal foi instaurado a partir de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF). O primeiro réu a ser ouvido será Germano da Silva Lopes, então gerente operacional da Samarco. A audiência está prevista para acontecer às 13h.

No dia 8 de novembro, Ricardo Vescovi de Aragão, presidente da mineradora à época do desastre, prestará depoimento. As empresas BHP Billiton e Vale serão ouvidas no dia 9, e a Samarco em 13 de novembro.

Em denúncia proposta em 2016, o MPF acusou 21 pessoas físicas do crime de homicídio qualificado com dolo eventual. A ação penal acabou sendo trancada e, hoje, nenhum réu responde mais por esse crime. Atualmente o processo tem 11 acusados, sendo 7 pessoas físicas e 4 jurídicas.