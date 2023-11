Forças de Defesa de Israel - 1.11.23 Israel divulga novas imagens das Forças de Defesa na Faixa de Gaza, durante incursões terrestres

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse ter ficado "chocado" com os ataques de Israel ao campo de refugiados palestinos de Jabalia , na Faixa de Gaza.

O país judeu justificou o bombardeio com o argumento de que o local abrigava expoentes do Hamas, que, por sua vez, diz que a ação deixou dezenas de mortos, incluindo reféns estrangeiros .

"Guterres está chocado com a escalada da violência em Gaza, incluindo o assassinato de palestinos em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de refugiados de Jabalia, que é densamente povoado", afirmou o porta-voz do secretário, Stéphane Dujarric.

Cerca de 50 pessoas morreram em Jabalia na última terça (31), e o campo voltou a ser alvo de ataques nesta quarta (1º).

"Essa é apenas a mais recente atrocidade contra o povo de Gaza", reforçou Martin Griffiths, chefe de assuntos humanitários da ONU.

O responsável pela diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, também disse ter ficado "chocado" com o elevado número de mortes em Jabalia, ressaltando que "a segurança e a proteção dos civis não são apenas uma obrigação moral, mas também legal".