Reprodução: Flipar De acordo com as agências de notícias Reuters e AFP, as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram não ter como garantir a segurança dos profissionais de imprensa que atuam em Gaza.

O grupo armado palestino Hamas afirmou nesta quarta-feira (1º) que os ataques aéreos israelenses ao campo de refugiados de Jabalia na terça-feira (31) mataram sete reféns civis, incluindo três portadores de passaporte estrangeiro.

O Ministério da Saúde local disse que pelo menos 50 pessoas foram mortas e 400 ficaram feridas no ataque.

Até agora, o Hamas libertou quatro civis entre os 239 que se acredita estarem detidos.



As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que o conflito está em uma segunda fase, em que além de invasão com tanques por terra, a Faixa de Gaza também sofrerá com intensos bombardeios.

Na semana passada, um integrante do Hamas afirmou que os reféns capturados em Israel só serão libertados após um acordo de cessar-fogo.

Até o momento, o Hamas libertou duas reféns estadunidenses, mãe e filha. Na segunda-feira (23), mais duas mulheres foram libertas: Nurit Cooper, de 79 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85.

O conflito, iniciado no dia 7 de outubro, após invasão do Hamas a Israel, já deixou mais de 10 mil feridos, sendo 8.525 do lado palestino e 1.405 do lado hebreu.