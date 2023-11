Amos Ben Gershom - 22.08.2023 Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ministro da Defesa, Yoav Galant

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que as tropas do país vão continuar batalhando no conflito contra o Hamas "até a vitória", lamentando as perdas de mais de 10 soldados durante os combates da última madrugada, nesta quarta-feira (1º).

"Estamos em uma guerra difícil. Será uma longa guerra. Temos conquistas importantes, mas também perdas dolorosas", disse Netanyahu em comunicado.



"Sabemos que cada um dos nossos soldados é um mundo inteiro. Toda a nação de Israel abraça vocês, famílias, do fundo dos nossos corações. Estamos todos com vocês nesse momento de grande tristeza", continuou o premiê.

"Os nossos soldados caíram numa guerra injusta, a guerra pela nossa casa", acrescentou. "Prometo a vocês, cidadãos de Israel: concluiremos o trabalho. Continuaremos até a vitória."

Hoje, as Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram ter atacado mais de 11 mil alvos na Faixa de Gaza pertencentes ao Hamas desde o início do conflito.

Em comunicado, as FDI disseram ter realizado novos bombardeios durante esta madrugada, atingindo centros de comando operacional e células do Hamas.

Guerra "longa e difícil"

Em pronunciamento nesta semana, Netanyahu já havia dito que a guerra contra o Hamas será "longa e difícil". Ele também negou, na última segunda (30), qualquer possibilidade de interromper os bombardeios na Faixa de Gaza.

“Pedir por um cessar-fogo é pedir para Israel se render ao Hamas, se render ao terrorismo, se render à barbárie. Isso não vai acontecer. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que há o tempo de paz e o tempo de guerra. Esse é o tempo da guerra”, disse, citando a Torá, livro sagrado do judaísmo.