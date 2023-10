Amos Ben Gershom LLC - 25.07.2023 Primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fez seu primeiro pronunciamento após a intensificação dos ataques israelenses na faixa de Gaza. Segundo ele, a guerra contra o Hamas será "longa e difícil".

Israel intensificou os ataques por ar, incluindo uma ação que matou um dos líderes do Hamas. Em pronunciamento neste sábado (28), as forças militares do país informaram que mataram Asem Abu Rakaba, um dos chefes do grupo extremista e responsável por coordenar os ataques aéreos contra Israel no último dia 7 de outubro.

O pronunciamento de Netanyahu foi feito no mesmo momento em que o seu país, segundo ele, "expandiu suas ações para o segundo nível". Ele ressaltou que o conflito é a segunda guerra de independência de Israel.

Com o envolvimento de cerca de 100 aviões, as Forças de Defesa de Israel fizeram o maior bombardeio da campanha . Teriam sido atacados cerca de 150 alvos do Hamas.

A ação não foi a única. Ontem (27), o major Nir Dinar, porta-voz das forças israelenses, anunciou que as tropas de Israel estão envolvidas em confrontos na Faixa de Gaza .