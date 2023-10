Reprodução: GOVBR e FAB Aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) decolou um avião com o destino ao Cairo, no Egito, com doações para a Faixa de Gaza. Os produtos doados são advindos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e chegou às 11h30 (horário de Brasília) desta terça-feira a capital egípcia.



Ao todo, foram enviados duas toneladas de alimentos aos palestinos da Faixa de Gaza. Além dos produtos alimentícios, a aeronave continha mantimentos para assistência humanitária.

Com o descarregamento das doações na cidade egípcia, a aeronave aguarda para a liberação do corredor humanitário para que os brasileiros em Gaza sejam libertos, e possam retornar ao Brasil.

Ao menos 30 brasileiros aguardam a liberação da travessia de Rafah — fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. O Itamaraty promoveu ações de ajuda aos brasileiros. Além do avião da FAB, uma aeronave VC-2 da Presidência aguarda no Cairo para a chegada de brasileiros repatriados.

O ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais da Presidência, Celso Amorim, afirmou durante a participação no Fórum Brasil-África, em São Paulo, que a situação é mais grave que a época da crise dos mísseis, em 1960. Amorim ainda criticou a ação institucional da ONU perante a guerra, dizendo que a instituição está "enfraquecida" e que isso é "preocupante".

"Como podem as Nações Unidas estarem inertes em uma situação tão grave como a que nós estamos vivendo hoje? Eu posso falar um pouco pela minha idade, eu tenho praticamente 60 anos ligados à diplomacia, 82 quase de idade, eu raramente vi uma situação tão grave quanto essa no mundo", afirmou Amorim.