Marwan Sawwaf/Alef MultiMedia/Oxfam - 10/10/2023 Destruição causada pelos ataques aéreos israelenses no bairro de Al Remal, no centro da Cidade de Gaza

O número de crianças mortas na Faixa de Gaza em três semanas de guerra já supera a quantidade de crianças mortas em conflitos armados em um ano inteiro, de acordo com um levantamento da organização Save the Children divulgado neste domingo (29).



Até este domingo (23º dia de guerra), quando o levantamento foi publicado, o Ministério da Saúde palestino tinha confirmado a morte de 3.195 menores de idade. Nesta segunda-feira (30), o número já subiu para 3.457.

Nos últimos anos, o número de crianças que morreram em conflitos armados a nível mundial é menor. Segundo relatórios da Organização das Nações Unidas (ONU) citados pela Save the Children, 2.985 crianças foram mortas em 24 países em 2022, 2.515 em 2021 e 2.674 em 2020 em 22 países. Em 2019, 4.019 crianças foram mortas em conflitos.

"Três semanas de violência arrancaram crianças das famílias e destruíram as suas vidas a um ritmo inimaginável. Os números são angustiantes e com a violência não só continuando mas também aumentando em Gaza neste momento, muito mais crianças continuam em grave risco", afirma Jason Lee, diretor nacional da Save the Children no território palestino ocupado.

"A morte de uma criança é demais, mas estas são violações graves de proporções épicas. Um cessar-fogo é a única forma de garantir a sua segurança. A comunidade internacional deve colocar as pessoas à frente da política - cada dia passado debatendo está deixando crianças mortas e feridas. Crianças devem ser protegidos em todos os momentos, especialmente quando procuram segurança em escolas e hospitais", completa.



Além das crianças mortas em Gaza, outras 33 morreram na Cisjordânia e 29 em Israel.