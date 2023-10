Ricardo Stuckert / PR - 25.10.2023 Lula participou da 1ª Reunião Plenária do Conselho da Federação

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter dito que o conflito entre Israel e o grupo armado palestino "não é uma guerra, é um genocídio" , ao falar sobre as crianças mortas na Faixa de Gaza, a ONG Stand With Us Brasil, instituição educacional sobre Israel, divulgou um vídeo criticando a posição do governante.

As crianças representam cerca de 40% do total de mortos no território, que atingiu o patamar de 6.546 na quarta-feira (25), de acordo com o ministério da Saúde de Gaza. Foram contabilizadas um total de 2.704 crianças mortas e mais de 5 mil feridas na região até o momento, o que representa uma média de 400 crianças vitimadas por dia.

"Se a gente for colocar a palavra insanidade ou insano para definir o conlito, o insano seria o Hamas, não seria? Foram eles que entraram em Israel no dia 7 de outubro, matando tudo o que eles viam pela frente. Isso seria insano", afirmou o presidente da organização, Andre Lajst. "As intenções do Hamas são genocidas?", completou.

"É muito triste o que acontece na Faixa de Gaza. Enlutece a todos nós. Crianças morrendo, civis morrendo. Dos dois lados do conflito. Só que a gente não pode deixar, de jeito nenhum, de identificar quem começou esse conflito atual, que é o Hamas", destacou Lajst.