Reprodução: Redes Sociais Atirador identificado como Robert Card,

A polícia dos Estados Unidos busca um atirador que matou pelo menos 18 pessoas e feriu mais de 50 em um boliche e um bar no Maine , nordeste do país. (A matéria foi atualizada após a governadora do estado de Maine, Janet Mills, revisar de 22 para 18 o número de mortes).

O homem foi identificado como Robert Card, um instrutor de tiro e reservista do Exército americano. A polícia divulgou fotos do suspeito para facilitar seu reconhecimento e disse que ele está armado e é "perigoso". Veja:





Os ataques ocorreram em Lewiston, segunda cidade mais populosa do estado do Maine, com pouco menos de 40 mil habitantes, mas as motivações do atirador ainda são desconhecidas.

Segundo a imprensa americana, Card ficou internado por cerca de duas semanas em uma clínica psiquiátrica no verão boreal deste ano, após ter relatado que ouvia "vozes" e ter ameaçado atirar contra uma base da Guarda Nacional.



Todo o condado de Androscoggin, onde fica Lewiston, foi colocado em lockdown para facilitar a caça ao atirador, e as autoridades locais pediram que as pessoas fiquem em casa e tranquem as portas com chave. Ainda, o carro de Card foi encontrado no município vizinho de Lisbon.

Segundo a Casa Branca, o presidente Joe Biden conversou com a governadora do Maine, Janet Mills, e ofereceu "todo o apoio do governo federal" ao estado.