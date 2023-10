Divulgação Joe Biden, presidente dos EUA

A Casa Branca pediu fundos emergenciais no valor de US$ 105 bilhões (R$ 529 bi) ao Congresso americano para apoio a Israel, Ucrânia e reforço da fronteira com o México.

O pedido inclui US$ 10,6 bilhões (R$ 53,4 bi) em apoio militar a Israel; US$ 61,4 bilhões (R$ 309,50 bi) para continuar fornecendo armas e assistência econômica à Ucrânia; e US$ 9 bilhões (R$ 45,3 bi) em assistência humanitária para Israel, Gaza e Ucrânia.

"Esses conflitos podem parecer longe, mas o resultado dessas batalhas para a democracia contra o terrorismo e a tirania são vitais para a segurança dos americanos", afirmou o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan.

A declaração faz eco às palavras ditas por Joe Biden em seu discurso à nação: ajudar os aliados, embora custoso, "pagará dividendos por gerações à segurança americana".