Divulgação/Prefeitura de Buenos Aires Casa Rosada, sede do governo da Argentina

A Casa Rosada, sede do governo da Argentina, precisou ser interditada neste domingo (22) após uma ameaça a bomba momentos antes do fechamento das urnas para as eleições presidenciais. Ainda não há confirmação se o artefato foi encontrado.

Segundo as autoridades, uma denúncia anônima foi registrada por volta das 17h30, minutos antes do encerramento da votação neste domingo. O Ministério da Justiça informou que na área externa da Casa Rosada não foi localizado ‘nada de anormal’.

“Um denunciante indicou que colocou uma bomba na Casa Rosada e cortou a comunicação”, disse o governo, em nota.

Essa é a quarta denúncia de ameaça a bomba registrada na Argentina nesta semana. Na sexta-feira (20), policiais e o Esquadrão Antibombas foram deslocados para o Aeroporto de Buenos Aires.

Houve registros ainda de ameaça a bomba nas embaixadas de Israel e Estados Unidos no país. Nenhum dos artefatos foram encontrados pelas autoridades.

As ameaças acontecem em meio às eleições mais polarizadas da história do país. Os argentinos foram às urnas neste domingo para escolher o substituto de Alberto Fernández, com possibilidade de haver um segundo turno, o que não acontece desde 2003, quando Nestor Kirchner venceu a disputa após a desistência de Carlos Menem.

Nas pesquisas, Sérgio Massa (candidato do governo), Javier Milei (extrema-direita) e Patricia Bullrich (direita) estavam em empate técnico nas últimas pesquisas. As porcentagens variam entre 30,9% e 24,4%, segundo a AtlasIntel.

O resultado do pleito deve sair ainda neste domingo, por volta das 21h30. Caso tenha segundo turno, os eleitores voltarão às urnas no dia 19 de novembro.