Casa Rosada - 14.12.2022 Presidente da Argentina, Alberto Fernández

O atual presidente da Argentina, Alberto Fernández , votou em um colégio eleitoral em Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires, por volta das 9h40 deste domingo (22), e disse que as eleições são "um momento fundamental para a democracia" .

"Convido todos os eleitores a votar", disse o mandatário em uma breve declaração a jornalistas. Com altos índices de impopularidade, Fernández não disputa a reeleição e apoia a candidatura a presidente do ministro da Economia argentino, Sergio Massa, da coalizão peronista União pela Pátria (UP).

Ao menos 35 milhões de eleitores estão aptos a votar no pleito e escolher o sucessor de Alberto Fernández, que está no poder desde 2019. Os principais candidatos são:

Javier Milei, economista e deputado federal de extrema-direita, do Liberdade Avança

Patricia Bullrich, ex-ministra e candidata da aliança opositora Juntos pela Mudança;

Sergio Massa, ministro da Economia e peronista do União pela Pátria.

Além do próximo presidente, os argentinos vão escolher os novos 130 deputados, 24 senadores e os governadores de Buenos Aires e Entre Rios.