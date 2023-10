Lula Marques/ Agência Brasil Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representa o Brasil, neste sábado (21), na cúpula da paz no Egito. A reunião, que acontece em Cairo, capital egípcia, foi convocada para discutir a crise humanitária provocada pelo conflito entre o grupo extremista Hamas e Israel .

Antes da cúpula começar, Vieira afirmou que a diplomacia brasileira transmitirá a mensagem de que a ajuda humanitária em Gaza deve ser prioridade.

“Não é possível mais que continue com uma carência absoluta de todos os víveres, de todos os bens de primeira necessidade, até de água. Precisamos discutir essa questão antes que a situação se transforme num problema humanitário de maior volume ainda”, afirmou o ministro.

“A expectativa é que se crie uma consciência de que é chegado o momento de pôr um ponto final a esse derramamento de sangue e a essa guerra que, no fundo, afeta todo mundo”, completou.

De acordo com Vieira, também será discutido os atos do Hamas contra Israel, e a reação israelense aos atos terroristas. Além disso, o ministro destacou ainda que pretense levar a mensagem que o Brasil apresentou no Conselho de Segurança da ONU, pedindo um cessar-fogo na região, a abertura de corredores humanitários e a possibilidade de ampliação da ajuda humanitária no território palestino.

O texto brasileiro teve ampla aprovação na ONU, com 12 votos favoráveis, no entanto, os Estados Unidos vetaram a resolução , alegando que o Brasil não havia citado o direito da autodefesa dos israelenses.

Além de Brasil e Egito, a Jordânia, Catar e Turquia, outros países do Oriente Médio e da Europa também participam da cúpula.