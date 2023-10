Reprodução/Globonews Protestos em Beirute, no Líbano

Forças de Defesa de Israel ordenaram nesta sexta-feira (20) que os moradores de Kiryat Shmona, cidade próxima a fronteira com o Líbano. A orientação ocorre em meio aos ataques do Hezbollah, grupo extremista do território libanês.

"A Autoridade Nacional de Emergência (NAE) do Ministério da Defesa e as IDF anunciam a ativação de um plano para evacuar os residentes de Kiryat Shmona para casas de hóspedes financiadas pelo Estado. A implementação do programa foi aprovada pelo Ministro da Defesa, Yoav Galant. O Comando Norte informou o prefeito da decisão há pouco tempo", disse a Força de Defesa da Israel (FDI).

רשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון וצה"ל מודיעים על הפעלת תכנית להתפנות תושבי קרית שמונה לבתי הארחה במימון המדינה.



הפעלת התכנית אושרה ע"י שר הביטחון, יואב גלנט. פיקוד הצפון עדכן לפני זמן קצר את ראש העיר בהחלטה >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 20, 2023

Nesta manhã, a FDI afirmou que identificou e atacou os terroristas do grupo libanês através de bombardeios aéreos.

"Três terroristas da organização terrorista Hezbollah foram identificados há pouco tempo na área da cerca da fronteira com o Líbano. Uma aeronave das FDI operando na área atacou os terroristas.Além disso, atiradores das FDI dispararam há pouco tempo contra homens armados que foram identificados trabalhando na área da fronteira libanesa", disse as autoridades isrelenses.

Na quarta-feira (18), o chefe do gabinete político do Hamas, Ahmed Abdul-Hadi, afirmou que está em cooperação com o Hezbollah.

"Temos relações muito fortes com o Hezbollah. Estávamos cooperando com o Hezbollah antes e depois do ataque a Israel e agora estamos em plena cooperação”, disse.

O confronto entre Israel e Hamas, iniciado em 7 de outubro , já deixou mais de 5 mil mortos, segundo o último balanço do Ministério da Saúde de Gaza. O número de palestinos mortos é de 4.137 e 13,5 mil feridos só na Faixa de Gaza . Entre os israelenses, são 1.402 mortos. Na Cisjordânia, há também 69 vítimas e outros 1.250 feridos.