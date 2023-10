ITAMARATY / DIVULGAÇÃO Grupo de brasileiros que estão na Faixa de Gaza, em casa alugada por embaixada brasileira

Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza estão bem e contam com alimentos, remédios, água e gás. Porém, podem ficar sem suprimentos nas próximas semanas por conta da crise humanitária na região.

As informações são do embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas e foram divulgadas pelo jornal O Globo. No total, 30 brasileiros estão sob a proteção do governo. Eles aguardam autorização do Egito para irem ao Cairo com veículos alugados pela embaixada do Brasil e, de lá, embarcarem em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O problema é que não há perspectiva de quando isso vai acontecer.







Candeas explicou que, seguindo os princípios da política externa, o governo atua em duas frentes, para a proteção de brasileiros no exterior. A primeira delas, já concluída, foi retirar os brasileiros do cenário de hostilidades, que começou com ataques do grupo terrorista Hamas a Israel, no último dia 7 de outubro.

A segunda vertente é evitar que sejam atingidos pela crise humanitária que assola Gaza . Por isso, o enviou recursos para a compra de alimentos, água, remédios, gás para fazer as refeições e um grande recipiente de água.

Localização dos brasileiros

Os brasileiros estão distribuídos em dois grupos: dez estão em uma casa em Rafah e em o restante em Khan Younis, onde a maior parte já morava. A passagem de Rafah para o Egito é o único ponto de entrada e saída para a população que vive na Faixa de Gaza, território palestino que está sob ataque de Israel.