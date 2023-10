Reprodução/redes sociais Caminhões de ajuda humanitária fazem fila em Rafah, no Egito, aguardando a liberação para entrar em Gaza.

Cerca de 150 caminhões carregando medicamentos, alimentos, purificadores de água e suprimentos em geral estão parados na fronteira do Egito, aguardando autorização para entrar na Faixa de Gaza.

Os palestinos vivem, hoje, sob o cerco completo de Israel. A medida impõe o bloqueio da entrada de suprimentos e o acesso à água, eletricidade, gás e combustível no território de Gaza.

Reprodução/Flipar Rafah é o único trecho da fronteira com Gaza que não está sob o controle de Israel.





A fronteira do Egito com Rafah tem sido alvo de bombardeios pelo exército israelense. Nesta quinta-feira (20), a IDF usou aviões de guerra para lançar mísseis em pontos da cidade, o que provocou o bloqueio da região que antes era o principal ponto de saída de refugiados e repatriados.

Testemunhas relataram que os caminhões já estão há dias tentando entrar em Gaza. Os veículos transportam a ajuda que chega do Egito e de outras partes do mundo por aviões que pousam no aeroporto de Al Arish, capital da província egípcia de Sinai, a aproximadamente 40 quilômetros de Rafah. A informação é da AFP.

O Egito está coordenando operações de reparo da fronteira para permitir a passagem dos caminhões, mas enfrenta dificuldades. O governo do Cairo informou que desde o início das atividades quatro funcionários ficaram feridos.