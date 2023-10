UN Mission of Norway/Pontus Höök - 19.09.2023 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , disse nesta quarta-feira (18) que sua prioridade é libertar todos os reféns que estão sendo mantidos pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza e anunciou um pacote de ajuda humanitária para Gaza.

Durante pronunciamento em Tel Aviv, o democrata afirmou que as atrocidades cometidas pelo Hamas durante o dia 7 de outubro lembram os piores atentados deflagrados pelo Estado Islâmico e, portanto, pedirá também ao Congresso um pacote sem precedentes para ajudar a defesa de Israel.

"Hoje estou aqui para oferecer-lhes mais um pacote de ajuda a Israel, para continuar a fornecer material para garantir que os céus estejam seguros, salvando assim a vida dos civis", declarou ele ao anunciar US$ 100 milhões para ajuda humanitária em Gaza e na Cisjordânia.

"A maioria dos palestinos não é do Hamas e a perda de vidas palestinas também é importante", garantiu.

Biden comparou ainda o ataque do Hamas com a tragédia do 11 de setembro de 2001, quando aviões pilotados por terroristas atingiram as torres gêmeas em Nova York. "Para uma nação do tamanho de Israel foi como 15 '11 de setembro'", garantiu.

Além disso, reforçou que, "com o apoio americano, Israel hoje está mais forte do que nunca".

"Se você pensa em atacar Israel, desista dessa ideia, não faça isso", alertou ele, ao se dirigir aos países hostis.

Por fim, o líder americano alertou que "a justiça deve ser feita, mas não deixe que esta raiva te consuma" e ressaltou que "as escolhas nunca são fáceis e há sempre um preço a pagar", porque "exigem uma avaliação honesta".