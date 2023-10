Reprodução/ONU Gaza destruída

O vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, anunciou que seu país está comprometido com o Egito na criação de corredores humanitários que permitam que "o maior número de pessoas" na Faixa de Gaza chegue a um local seguro .

A declaração foi dada pelo chanceler italiano neste sábado (14) durante um evento em Roma.

"A Itália é portadora da paz. Estive no Egito para trabalhar na criação de corredores humanitários, porque como vocês sabem a Faixa de Gaza faz fronteira com o Egito", afirmou.

"A situação é muito complicada, a Itália está fazendo todo o possível para evitar enormes danos à população civil palestina. Somos a favor dos corredores humanitários. Estive no Egito e na Jordânia, estamos a trabalhar com os países árabes para convencer o Hamas a não utilizar os reféns nem a população civil como escudos humanos quando acontecer um ataque terrestre", afirmou.

De acordo com Tajani, "há uma grande diferença entre o Hamas e os palestinos. Os palestinos são vítimas do Hamas. Entre eles há muitos cristãos".

"Espero que as igrejas cristãs na Faixa de Gaza também possam ser protegidas", acrescentou ele, enfatizando que "espera que todos possam sair desse território".

Paralelamente, diversas mobilizações em apoio ao povo palestino ocorreram neste sábado em várias cidades italianas, incluindo Milão, Turim, Florença e Bari, após o início da guerra entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

Cerca de 3 mil pessoas participaram do ato em Milão e 2 mil estavam nas ruas de Turim. Os presentes agitavam bandeiras palestinas e cantavam cânticos contra Israel.

Ao menos 400 pessoas marcharam em Florença com faixas com os seguintes slogans: "Com a Palestina que Resiste" e "Ao Lado da Resistência Palestina".