Reprodução: Redes Sociais Museu do Louvre é evacuado neste sábado (14)

A França está desde sexta-feira (13) em estado de emergência após sofrer um atentado em uma escola na cidade de Arras, no norte do país , onde um homem esfaqueou e matou um professor. O agressor também deixou mais dois feridos. Neste sábado (14), o Museu do Louvre foi fechado após receber uma ameaça de bomba por escrito.

“O Louvre recebeu uma mensagem escrita afirmando que havia um risco para o museu e para os seus visitantes”, disse uma porta-voz à imprensa francesa.

🚨URGENTE: Palácio de Versalhes, Museu do Louvre e outros locais turísticos em Paris estão sendo evacuados após ameaças de bomba.



Ontem, a França foi colocada sob “alerta de máxima segurança”. pic.twitter.com/zpm3FH4b7U — Meio Independente (@meioindep) October 14, 2023

O presidente da França, Emmanuel Macron, ordenou a mobilização de 7.000 soldados neste sábado para aumentar segurança nos principais centros das cidades e pontos turísticos do país.

A França foi colocada em alerta máximo na tarde de ontem, após o ataque na escola ser considerado "terrorismo islâmico" pelo presidente Macron. O criminoso, de 20 anos e ex-aluno da instituição, foi preso após o ato.

Segundo a mídia internacional, o homem teria entrado na escola gritando "Allah Akbar" ("Alá é grande"), como faziam os terroristas do grupo jihadista Estado Islâmico entre 2015 e 2017 no país.