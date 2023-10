Reprodução/Twitter Antony Blinken

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou à cidade de Tel Aviv, em Israel, nesta quinta-feira (12), para demonstrar apoio do país aos israelenses, após o ataque surpresa do grupo Hamas no último sábado (7).

Entre os compromissos de Blinken no país está o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente do país, Isaac Herzog, diplomatas do governo norte-americano, entre outros.

Blinken também deve ir para Amã, capital da Jordânia, de acordo com a agência de notícias RFI . No local, ele se encontra com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Pouco antes de embarcar em direção a Israel, Blinken disse que o governo israelense tem amplo respaldo dos Estados Unidos e que a decisão da gestão do presidente Joe Biden é garantir que o país tenham "tudo o que seja necessário" para garantir a segurança de sua população.

Além de demonstrar apoio a Israel, a visita do secretário tem o objetivo de tentar fazer com que o conflito tome maiores proporções e envolva outros grupos da região.

Até o momento, ao menos 100 civis foram feitos reféns pelo Hamas. Blinken também confirmou a morte de 22 norte-americanos pelo conflito, mas disse que o número pode aumentar.

Autoridades dos EUA também têm estado em contato com o Egito para criar um corredor humanitário de retirada de civis.