Reprodução Twitter Lloyd J. Austin

O Secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin, emitiu uma declaração neste sábado (7) declarando apoio "inabalável" ao exército de Israel para que ele possa se defender dos ataques do Hamas , sofridos na madrugada de hoje.



Austin também prestou condolências aos familiares das mais de cem vitimas fatais israelenses. O bombardeio também deixou 700 feridos.

"Estou monitorando de perto os acontecimentos em Israel. O nosso compromisso com o direito de Israel se defender permanece inabalável, e apresento as minhas condolências às famílias daqueles que perderam as suas vidas neste ataque hediondo contra civis", diz o texto.

"Nos próximos dias, o Departamento de Defesa trabalhará para garantir que Israel tenha o que necessita para se defender e proteger os civis da violência indiscriminada e do terrorismo", completa.

Os EUA são um dos aliados mais leais de Israel e fornecem cerca de 3,8 bilhões de dólares por ano ao país.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra contra grupos militantes palestinos depois que o Hamas lançou um ataque surpresa e multifrontal dentro de Israel.

Os militantes lançaram mais de cinco mil mísseis e atacaram Israel de várias direções depois de se infiltrarem na fronteira.

Netanyahu deve conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, após o ataque sofridos neste sábado (7)