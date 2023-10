Montagem/Portal iG Milei havia sido o candidado mais votado nas prévias das eleições

A organização AtlasIntel divulgou na última terça-feira (10), uma pesquisa de intenção de votos no primeiro turno da eleição presidencial da Argentina. Segundo o estudo, o candidato governita Sergio Massa lidera as intenções de voto, com 30,6%.



Ao todo, foram ouvidos 4.248 pessoas entre os dias 8 e 10 de outubro. A organização garante 95% de confiabilidade, e com uma margem de erro de 2 pontos percentuais.

Segundo a pesquisa, um empate técnico é visto entre os candidatos Javier Milei e Patricia Bullrich , que aparecem com 25,2% e 25%, respectivamente. Eles são seguidos por Juan Schiaretti, com 11,8%, e Myriam Bregman, com 3,9%. O primeiro turno ocorre daqui a 11 dias, no próximo dia 22 de outubro.

Do total, 2,1% das pessoas disseram que não sabem em quem irão votar. Já os votos nulos e branco, ambos aparecem com 0,7%.

Na última semana, os candidatos passaram por dois debates presidenciais — nos dias 1 e 8 de outubro .

A pesquisa mostrou que, na comparação com setembro, Massa teve uma queda de 0,1%. Já Milei e Bullrich, a queda foi de 2,7% para ambos os candidatos. Em contrapartida, Schiaretti cresceu 7 pontos percentuais, sendo a maior diferença entre os candidatos.

A AtlasIntel ainda perguntou acerca da aprovação sobre o atual governo. 77,6% desaprova a gestão de Alberto Fernández. Vale ressaltar que Massa é o atual ministro da Economia do país e tem sua candidatura apoiada pelo atual presidente. 12,1% disseram que aprovam o governo e 10,2% não responderam.



Segundo turno

As expectativas são de que o segundo turno seja disputado por Massa e Milei. Em caso de empate técnico, a decisão será obtida voto a voto. Neste cenário, 41% dos eleitores disseram que seus votos serão para Milei e 39,3% dos votos para Massa, com 19,7% somando os nulos, brancos e indecisos.

Caso Bullrich passe para o segundo turno junto com Massa, a candidata de direita é vista como a favorita para vencer, com 42,3% dos votos, contra 37,2% de Massa. O restante (nulos, brancos e indecisos) somam 20,4%.

Em um cenário em que Milei e Bullrich disputem o segundo turno, a candidata também vence com 37,4% dos votos. Milei somaria cerca de 32,3%. A taxa de votos em branco e nulos subiriam para 30,3%.

Vale ressaltar que Milei foi o candidato mais votado nas primárias , em agosto de 2023.