Reprodução/Instagram 08.10.2023 Israel ataca Gaza após bombardeio do grupo extremista Hamas

A agência das Nações Unidas para refugiados palestinos afirmou nesta quarta-feira (11) que nove funcionários do órgão foram mortos durante os ataques aéreos desde o início dos bombardeios na Faixa de Gaza no sábado (7) .

Segundo Juliette Touma, diretora de comunicações da agência conhecida como UNRWA, os funcionários foram mortos dentro de casa. Ela conta ainda que 18 escolas da entidade que se tornaram abrigos foram danificadas durantes os ataques, além da sede na cidade de Gaza.

“Eles deveriam ser protegidos de acordo com as leis da guerra", disse Touma a AP.

Na terça-feira (10), cerca de 1.500 corpos de integrantes do grupo Hamas foram encontrados dentro de Israel , segundo as forças militares israelenses. Segundo o contra-almirante Daniel Hagari, a segurança foi reforçada no país.

Ainda, segundo o último balanço das mortes por conta do conflito, mais de 2.255 pessoas morreram. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, foram registrados 1.055 mortes de palestinos e cerca de 1.200 em Israel.

Os acontecimentos recentes são reflexo de um conflito entre Israel e Palestina que já dura décadas. A região sempre foi ocupada por judeus e por palestinos, povo etnicamente árabe, de maioria muçulmana, o que gera conflitos sobre território. Ademais, os confrontos são constantes, e o último longo embate foi em 2021, durando 11 dias.