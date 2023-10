Reprodução: Jogada10

O ataque do Hamas no dia 7 de outubro por ar, mar e terra, foi o maior sofrido por Israel em 50 anos - desde a chamada Guerra do Yom Kippur, em 1973, que colocou o país diante de uma coalizão de estados árabes, liderada por Egito e Síria - Foto: Reprodução/TV Globo