Reprodução/Instagram Província de Jujuy, noroeste da Argentina.

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu, na manhã desta terça-feira (10), o noroeste da Argentina. Nenhuma vítima foi registrada e também não houve danos nas cidades atingidas pelo abalo sísmico.

Por volta das 3h da manhã, horário local e de Brasília, um pequeno tremor de magnitude 4,4 pôde ser sentido na região. Às 7h01, o abalo se intensificou.

O terremoto foi registrado perto da fronteira com o Chile e a Bolívia, a cerca de 57 km de Abra Pampa e a 96 km de Humahuaca, duas cidades que compõem a província de Jujuy. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).