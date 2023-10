Fábio Pozzebom /Agência Brasil - 22/09/2023 Presidente Lula durante reunião com Li Xi, membro do Comitê Permanente do Politburo e Secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Comitê do Partido Comunista da China, no Palácio do Planalto

Nesta última segunda-feira (9), a agenda oficial do presidente Lula voltou a informar seus compromissos oficiais. Desde a sua cirurgia no quadril direito, realizada em 29 de setembro, para a colocação de uma prótese em razão de uma artroplastia, popularmente conhecida como artrose , nenhum compromisso tinha sido informado à imprensa.

A videoconferência com ministros da Defesa, Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação Social, junto com o assessor Celso Amorim e o chefe de gabinete, Marco Aurélio Marcola, aconteceu no Palácio da Alvorada, segundo as recomendações médicas para essa fase de pós-operatório em que está programado um repouso de 4 a 6 semanas.

Retrospecto do caso

Lula fez a cirurgia no hospital Sírio-Libânes de Brasília e mostrou uma recuperação mais rápida do que a esperada pelos médicos, que lhe deram alta em 1º de outubro , dois dias depois do procedimento cirúrgico. Desde então, ele segue no Palácio da Alvorada.

Mesmo com o mandatário afastado de compromissos públicos, a equipe do presidente tem mantido as redes sociais ativas, usando gravações de Lula em eventos antigos ou pré-gravadas, como é o caso do último vídeo do Conversa com o Presidente, sobre o SUS.

A escolha demonstra que o posicionamento da equipe, em geral, é manter a ideia de que Lula segue saudável e ativo para cumprir todas as demandas do cargo. Na última transmissão do Conversa com o Presidente, antes da cirurgia, ele mesmo comentou sobre a recuperação domiciliar antes da próxima viagem internacional.

"Até lá vou ficar aqui em Brasília, não vou poder pegar avião. Vou trabalhar normalmente, vou trabalhar. O [secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual, Ricardo] Stuckert não quer que eu ande de andador. Ele já falou 'não vou filmar você de andador'”, disse.

O presidente ainda explicou alguns dos motivos para adiar a cirurgia até agora. "A verdade é que estou com essa dor desde agosto do ano passado. Durante o processo da campanha, naquela cena que vocês me viam pulando no carro de som, vocês não sabem a dor que eu sentia. Mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas", disse o então candidato e hoje chefe do Executivo.

Próximos compromissos oficiais

Lula retorna aos compromissos presenciais na viagem a Dubai, nos Emirados Arábes Unidos, para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, em 4 e 5 de dezembro.