Reprodução/Twitter Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

O Exército de Israel está atacando postos do Hezbollah no Líbano após a suposta infiltração de militantes do grupo xiita em seu território, segundo a mídia local.



O movimento negou envolvimento em ações armadas contra Israel e disse que só vai agir se for atacado.

Horas antes, veículos de imprensa haviam relatado o disparo de foguetes a partir do sul do Líbano.

Como forma de precaução, militares italianos empenhados na missão da ONU em solo libanês (Unifil) procuraram abrigo em bunkers. Fontes no local dizem que é possível ouvir tiros de artilharia na região.

Os episódios acontecem em meio ao novo conflito entre Israel e o Hamas , deflagrados após uma incursão armada sem precedentes do grupo palestino, que controla a Faixa de Gaza. Desde sábado (7), mais de 1,3 mil pessoas já morreram nos dois lados do conflito.



O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, já prometeu que a resposta ao Hamas "vai mudar o Oriente Médio".