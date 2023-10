Reprodução/Twitter Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira (9) que a resposta do país aos ataques do grupo palestimo Hamas "mudará o Oriente Médio".



A afirmação foi feita em conversa com prefeitos de cidades da fronteira sul do país atingidas pelo ataque surpresa, de acordo com um comunicado do seu gabinete relatado pela Reuters.

No sábado (7), Netanyahu declarou guerra ao Hamas após o grupo militante palestino anunciar que bombardeou o país .



"Estamos em guerra e vamos vencer. O inimigo pagará um preço que nunca conheceu", afirmou o primeiro-ministro. No sábado, Netanyahu ainda disse que a formação ofensiva israelense "continuará sem reservas e sem tréguas até que os objetivos sejam alcançados".