Reprodução O advogado se tornou um dos maiores críticos de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (05) que retirou o processo que moviam contra o ex-advogado pessoal e grande crítico do republicano, Michael Cohen.



O processo foi aberto em abril deste ano, e pedia um valor de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões), pelo suposto vazamento de informações do ex-presidente, tendo em vista o privilégio advogado-cliente e acordos de confidencialidade. O caso foi aberto no tribunal distrital da Flórida.

No documento apresentado pela equipe jurídica de Trump, é expresso que o ex-mandatário estava "retirando voluntariamente" o processo.

Cohen comentou a retirada do processo em uma publicação no Twitter, dizendo que Trump já havia dado indícios da decisão das antes, quando ele foi intimado a comparecer para a prestação de depoimento.

"Como disse desde o início: este caso nada mais foi do que uma tática de retaliação e intimidação", escreveu Cohen.

O ex-advogado de Trump é uma das possíveis testemunhas mais importantes no processo que o ex-presidente enfrenta em Nova York. No caso, o empresário é acusado de ter dado dinheiro à atriz Stormy Daniels, durante o período pré-eleitoral de 2016, para esconder um suposto caso entre os dois.

Ao todo, Trump responde a 34 acusações criminais de falsificação de registros de pagamentos. Ele se declara inocente em todas elas.

Na Georgia, o ex-presidente ainda enfrenta um julgamento, que está marcado para março de 2024, sobre conspiração para reverter o resultado das eleições de 2020. Em maio, outro julgamento ocorre por gestão indevida de documentos secretos. Além disso, um outro processo ocorre junto ao seu filho mais velho sobre uma suposta inflação dos valores dos imóveis, para obtenção de vantagens pessoais.