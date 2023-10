Reprodução/Twitter Último encontro de Biden e Xi Jinping foi em Bali, em novembro de 2022.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja realizar uma reunião com o líder da China, Xi Jinping, em novembro na cidade de São Francisco, na Califórnia. “Está bem definido [que o encontro acontecerá]”, disse uma fonte anônima do governo. Até o momento a reunião ainda não foi oficializada.

O planejamento deve ser concretizado quando Wang Yi, ministro das Relações Exteriores da China, ir até o país para alinhar o encontro. O assessor de segurança nacional Jake Sullivan já havia iniciado esse contato com Wang em Malta, onde tiveram conversas “francas, substantivas e construtivas”, segundo informações da Casa Branca.

O último encontro entre os líderes das duas potências aconteceu no ano passado, pouco antes da cúpula do G20 na Indonésia. Entretanto, a relação entre os dois países esfriou quando, em fevereiro deste ano, Biden ordenou a derrubada de um balão espião chinês que sobrevoava uma área militar dos Estados Unidos. À época, o Ministério das Relações Exteriores da China relatou "forte insatisfação e protesto contra o uso da força pelos EUA para atacar aeronaves civis não tripuladas".

Em março, o líder chinês acusou o governo americano de tentar implementar “contenção, cerco e supressão da China” para retardar o desenvolvimento do país.

Desde o acontecimento desses episódios, o governo Biden tem se esforçado para reatar esse laço. Figuras importantes da Casa Branca foram enviadas à Pequim ao longo dos últimos meses, como Antony Blinken, o Secretário de Estado, e Janet Yellen, Secretária do Tesouro. A informação é do jornal The Washington Post.

Outra autoridade do governo revelou, em anonimato, que Biden está ansioso para a reunião com Xi, mas que “nada está confirmado ainda”. A expectativa é que essa relação seja estabilizada.