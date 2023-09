Foto: Jerry Lai/ reprodução EBC Imagens mostram ruas da cidade alagadas

Chuvas torrenciais provocam enchentes repentinas em Nova York . A circulação de metrôs e três urbanos foi suspensa devido ao alerta de inundação. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram água nos trilhos do metrô. O Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos informou que na manhã desta sexta-feira(29), caiu 5,08 cm de chuva em algumas regiões da cidade.

Zack Taylor, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia, afirmou que em lugares como Brooklyn, Lower Manhattan, no bairro do Queens, chegou a chover 6 polegadas.







Cerca de 18 milhões de pessoas a que vivem na metropolitana de Nova York e na Costa Leste estão sob alertas de enchentes. A orientação é que a população se afaste da costa até o fim das chuvas. Imagens mostram ruas da cidade alagadas e carros submersos. Estabelecimentos e escolas também foram invadidos pela água.



A governadora do estado Kathleen Courtney Hochul , declarou emergência .

"Por favor, tomem medidas para se manterem seguros e lembrem-se de nunca tentar viajar em estradas inundadas", escreveu uma postagem nas redes sociais.

Este mês de setembro é o mais chuvoso dos últimos 140 anos da cidade mais populosa dos EUA .